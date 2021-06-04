74-й Каннский кинофестиваль в 2021 году будет проходить на Лазурном берегу с 6 по 17 июля оффлайн, а не онлайн (но при соблюдении строгих санитарных норм.). Председателем жюри выступит американский режиссер Спайк Ли.

Накануне президент Каннского фестиваля Пьер Лескур и генеральный директор Тьерри Фремо поднялись на сцену кинотеатра UGC Normandie в Париже, чтобы объявить конкурсную программу показа, сообщает Insider.

Так, откроет фестиваль французский музыкальный фильм Леоса Каракса "Аннет", главную роль в котором исполнила Марион Котийяр. Также за победу в главном конкурсе поборются такие картины:

"Три этажа", режиссер Нанни Моретти;

"Все прошло замечательно", режиссер Франсуа Озон;

"Герой", режиссер Асгар Фархади;

"Титан", режиссер Джулия Дюкурно;

"Французский вестник", режиссер Уэс Андерсон;

"Красная ракета", режиссер Шон Бейкер;

"Петровы в гриппе", режиссер Кирилл Серебренников;

"Франция", режиссер Бруно Дюмон;

"Нитрам", режиссер Джастин Курцель;

Memoria, режиссер Апичатпон Вирасетакул;

Lingui, режиссер Махамат-Салех Харун;

"13-й округ Парижа", режиссер Жак Одияр;

"Беспокойный", режиссер Йоахим Лафос;

"Перелом", режиссер Катрин Корсини;

Casablanca Beats, режиссер Набиль Аюш;

"Худший человек в мире", режиссер Йоахим Трир;

"Отсек №6", режиссер Юго Куосманен;

"Колено Ахеда", режиссер Надав Лапид;

"Води мою машину", режиссер Рюсуке Хамагути;

"Остров Бергман", режиссер Миа Хансен-Лёве;

"Бенедетто", режиссер Пол Верховен;

"История моей жены", режиссер Ильдико Эньеди;

"День флага", режиссер Шон Пенн.

В категории "Специальные показы" заявлены ленты израильских, украинских, французских и таиландских режиссеров:

Н6, режиссер Йе Йе;

"Черные тетради", режиссер Шломи Элкабец;

"Моряк гор", режиссер Карим Айнуз;

"Джейн Пар Шарлотта", режиссер Шарлотта Генсбур;

"Бабий Яр. Контекст", режиссер Сергей Лозница;

"Год вечной бури", режиссеры: Джафар Панахи, Энтони Чен, Малик Витталь, Лаура Пойтрас, Домина Сотомайор, Дэвид Лоуэри, Апичатпон Вирасетакул.

Также Тьери Фремо объявил о новой категории - "Каннские премьеры", где будут представлены картины французских, корейских, венгерских и американских режиссеров.

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