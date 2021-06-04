Каннский кинофестиваль 2021: объявлена программа [ Редактировать ]
74-й Каннский кинофестиваль в 2021 году будет проходить на Лазурном берегу с 6 по 17 июля оффлайн, а не онлайн (но при соблюдении строгих санитарных норм.). Председателем жюри выступит американский режиссер Спайк Ли.
Накануне президент Каннского фестиваля Пьер Лескур и генеральный директор Тьерри Фремо поднялись на сцену кинотеатра UGC Normandie в Париже, чтобы объявить конкурсную программу показа, сообщает Insider.
Так, откроет фестиваль французский музыкальный фильм Леоса Каракса "Аннет", главную роль в котором исполнила Марион Котийяр. Также за победу в главном конкурсе поборются такие картины:
"Три этажа", режиссер Нанни Моретти;
"Все прошло замечательно", режиссер Франсуа Озон;
"Герой", режиссер Асгар Фархади;
"Титан", режиссер Джулия Дюкурно;
"Французский вестник", режиссер Уэс Андерсон;
"Красная ракета", режиссер Шон Бейкер;
"Петровы в гриппе", режиссер Кирилл Серебренников;
"Франция", режиссер Бруно Дюмон;
"Нитрам", режиссер Джастин Курцель;
Memoria, режиссер Апичатпон Вирасетакул;
Lingui, режиссер Махамат-Салех Харун;
"13-й округ Парижа", режиссер Жак Одияр;
"Беспокойный", режиссер Йоахим Лафос;
"Перелом", режиссер Катрин Корсини;
Casablanca Beats, режиссер Набиль Аюш;
"Худший человек в мире", режиссер Йоахим Трир;
"Отсек №6", режиссер Юго Куосманен;
"Колено Ахеда", режиссер Надав Лапид;
"Води мою машину", режиссер Рюсуке Хамагути;
"Остров Бергман", режиссер Миа Хансен-Лёве;
"Бенедетто", режиссер Пол Верховен;
"История моей жены", режиссер Ильдико Эньеди;
"День флага", режиссер Шон Пенн.
В категории "Специальные показы" заявлены ленты израильских, украинских, французских и таиландских режиссеров:
Н6, режиссер Йе Йе;
"Черные тетради", режиссер Шломи Элкабец;
"Моряк гор", режиссер Карим Айнуз;
"Джейн Пар Шарлотта", режиссер Шарлотта Генсбур;
"Бабий Яр. Контекст", режиссер Сергей Лозница;
"Год вечной бури", режиссеры: Джафар Панахи, Энтони Чен, Малик Витталь, Лаура Пойтрас, Домина Сотомайор, Дэвид Лоуэри, Апичатпон Вирасетакул.
Также Тьери Фремо объявил о новой категории - "Каннские премьеры", где будут представлены картины французских, корейских, венгерских и американских режиссеров.
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