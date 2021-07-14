Городские власти Каменского Днепропетровской области во главе с мэром города Андреем Белоусовым создали ряд коррупционных схем, посредством которых выкачивают средства из городского бюджета. По факту злоупотреблений возбужден десяток уголовных дел, пишет Znaj.ua.

"Одним из характерных примеров стала история с выбиванием долгов за отопление с местных неплательщиков. КП "Теплосети" для этой цели заключило договор с компанией "Эксперт Групп М". При этом коммунальное предприятие является банкротом и прямо сейчас находится на стадии ликвидации", - сообщает издание.

Как стало известно журналистам, компания "Эсперт Груп М" была зарегистрирована всего за месяц до тендера на 1,5 млн гривен, основателем ее является Валентин Манько, бывший доверенным лицом на выборах от партии Белоусова "Бджола", а директор фирмы Евгений Лукашов возглавляет ряд компаний из орбиты мэра.

По данному факту открыто уголовное дело по ч.3 ст.191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное группой лиц по предварительному сговору), в "Эксперт Групп М" прошли обыски.

Еще одна схема связана с КП "Добробут", которое, по данным журналистов, за месяц вывело 6,2 млн гривен на созданное в начале 2021 года предприятие "Аварийная служба города".

"Работы в большинстве домов, откуда приходили заявки на аварийный ремонт, не выполнялись. При этом Белоусов публично хвастался, что муниципальная структура выполнила 12 тысяч заявок горожан. Но фальшивые заявки просто прикрывались поддельными актами выполненных работ", - пишет СМИ.

В результате по 10 адресам из данного списка открыты уголовные производства по ст. 364 и 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Несмотря на это, в мае 2021 года "Аварийная служба города" вновь выиграла тендер на общую сумму в 12,6 млн гривен.

"Вне всяких сомнений, с новым тендером в команде Белоусова планируют провернуть ту же схему, а каменчане ремонтов снова не дождутся, как не увидели их и раньше", - констатируют журналисты.

Ранее СМИ писали, что полиция расследует работу сети фирм-прокладок, созданных вокруг инфраструктурных подрядов в Каменском.