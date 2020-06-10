В американском городе Хьостон прошли похороны Джорджа Флойда, который был убит полицией.

Об этом сообщает CNN.

По информации, погибшего привезли на место похорон в карете, а семья простилась с ним в белой одежде.

Отмечается, что прощальная речь на похоронах была произнесена баптистским священником и активистом за гражданские права Альфред Чарльз Шарптон-младший. Также на церемонию прощания пришли: кандидат в президенты США Джо Байден, члены палаты представителей США и мэр Хьюстона.

Известно, что Джорджа Флойда похоронили на местном кладбище рядом с его матерью.

Читайте еще, во время протестов в США погибли 11 человек. Кроме протестующих были убиты и сотрудники полиции.