В США похоронили убитого афроамериканца (видео) [ Редактировать ]
В американском городе Хьостон прошли похороны Джорджа Флойда, который был убит полицией.
Об этом сообщает CNN.
По информации, погибшего привезли на место похорон в карете, а семья простилась с ним в белой одежде.
Отмечается, что прощальная речь на похоронах была произнесена баптистским священником и активистом за гражданские права Альфред Чарльз Шарптон-младший. Также на церемонию прощания пришли: кандидат в президенты США Джо Байден, члены палаты представителей США и мэр Хьюстона.
Известно, что Джорджа Флойда похоронили на местном кладбище рядом с его матерью.
Читайте еще, во время протестов в США погибли 11 человек. Кроме протестующих были убиты и сотрудники полиции.
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