В Черкассах директор городского дворца молодежи Елена Петрова обозвала родителей, которые дали своим детям необычные имена. Она назвала их "ублюдками", которые хотели только выпендриться.

Бывший секретарь Черкасского городского совета Александр Радуцкий опубликовал скриншот со скандальным комментарием в соцсети Facebook. Чиновник отметил, что человек с таким мировоззрением должен уйти в отставку.

Как директор дворца молодежи обозвала родителей

Елена Петрова назвала х*рней и "бессмысленным сочетанием букв" то, что родители дают детям редкие имена.

"Просто наши имена - это славянская классика, а долб***ам надо выпендриться... Родители-ублюдки называют детей зарубежными именами вместо того, чтобы поддерживать наше", - заявила директор дворца молодежи.

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Впоследствии сама Елена Петрова отредактировала свой комментарий, убрав из него оскорбительные высказывания.

Чиновница извинилась за свои слова

Елена Петрова через несколько часов написала пост-извинения за свои слова.

"Сначала приношу извинения всем, кого эти комментарии обидели. Не собиралась это сделать, как и в целом давать оценку личному выбору родителей. Особенно теперь, когда есть большое количество международных семей... и могут иметь место даже самые необычные для украинского восприятия имена", - написала она.

Чиновница добавила, что она лично поддерживает такие украинские имена, как Татьяна, Олесь, Светлана, Иван, Алексей и тому подобное.

"Комментарии были в социальной сети, несли личное мнение и частный характер. Поэтому, к работе никакого отношения не имели. Прошу такими их и воспринимать", - подытожила она.

Елена Петрова отметила, что она человек эмоциональный - сначала делает, а потом видит выводы из этих действий.

Скандальное высказывание чиновницы прокомментировали в Черкасском горсовете

Там назвали ситуацию неприятной и пообещали сделать выводы.

"Несмотря на то, что фейсбук является площадкой для высказываний частных, но, поскольку человек является руководителем, мы с ней уже проводим определенную работу (назовем ее воспитательной). Соответствующие выводы сделаем, в дальнейшем таких комментариев не будет", - заявил и.о. главы департамента Богдан Белов.

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