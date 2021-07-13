У российского проекта "Северный поток-2" существует очень много факторов "если", поэтому прогнозы, что "Газпром" может запустить газопровод к осени, чрезмерно оптимистичны. Об этом заявил генеральный директор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон в интервью LIGA.net.

15 июля Европейский суд правосудия (Люксембург) должен вынести решение по иску Польши относительно использования "Газпромом" 100% мощности немецкого газопровода OPAL (европейское продолжение "Северного потока").

Вердикт суда может стать прецедентом, который откроет возможность ограничить для "Газпрома" использование мощностей другого газопровода EUGAL (немецкое продолжение "Северного потока-2").

Простыми словами, при положительном решении суда даже если "Газпром" запустит Северный поток-2, то он все равно не сможет использовать его на полную мощность из-за ограничений на газопроводах OPAL и EUGAL.

Кроме того, у "Газпрома" могут возникнуть проблемы с сертификацией газопровода. Европейские компании вряд ли возьмутся за эту задачу из-за рисков попасть под санкции США. В качестве примера, Макогон привел норвежскую компанию DNV GL, которая вышла из российского проекта, отказавшись сертифицировать "Северный потока-2" по завершению строительства.

Газпрому теперь нужно искать компанию, которая захочет сертифицировать этот газопровод, рискуя попасть под санкции США. Без сертификации никто в Европе не разрешит его запускать. Сертификация - это подтверждение качества работ. Нет сертификации - нет гарантии, что трубопровод надежен.

Напомним, что "Северный поток-2" является расширенной версией действующего трубопровода "Северный поток". ​Оператор проекта Nord Stream 2 AG, единственный акционер - "Газпром".

Новый газопровод протяженностью 1230 км прокладывают по дну Балтийского моря от побережья России до Германии, его ориентировочная мощность составит 55 млрд кубометров в год.

Новый газопровод протяженностью 1230 км прокладывают по дну Балтийского моря от побережья России до Германии, его ориентировочная мощность составит 55 млрд кубометров в год.

Проект застопорился в декабре 2019 год после введения США санкций против компаний, которые участвуют в его постройке. Из-за этого ряд подрядчиков вышли из проекта. Россия возобновила строительство собственными силами в конце 2020-го.

4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом. Вторая нитка будет завершена в течение 1,5-2 месяцев.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Мекрель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2". Этот вопрос она планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным.