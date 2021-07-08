В Броварах мужчина связал, избил и изнасиловал свою 22-летнюю знакомую, а потом пытался сбежать. Об этом сообщает полиция Киевской области.

Инцидент произошел в четверг, 8 июля. 22-летняя потерпевшая рассказала, что накануне знакомый мужчина пригласил ее в гости. В процессе общения хозяин набросился на свою гостью, связал ей руки и ноги и изнасиловал.

После совершения преступления насильник пытался убежать, однако его задержал наряд патрульной полиции. 41-летнего броварчанина задержали и отправили в СИЗО без права внесения залога.

Ловеласу сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от трех до пяти лет.

Как оказалось, на рассмотрении в Броварском районном суде находится обвинительный акт в отношении подозреваемого за ранее совершенные уголовные преступления - разбой (ч.2 ст. 187) и похищение паспорта (ч.3 ст. 357).

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