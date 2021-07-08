Связал, избил и изнасиловал: в Броварах мужчина пригласил девушку в гости (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Броварах мужчина связал, избил и изнасиловал свою 22-летнюю знакомую, а потом пытался сбежать. Об этом сообщает полиция Киевской области.
Инцидент произошел в четверг, 8 июля. 22-летняя потерпевшая рассказала, что накануне знакомый мужчина пригласил ее в гости. В процессе общения хозяин набросился на свою гостью, связал ей руки и ноги и изнасиловал.
После совершения преступления насильник пытался убежать, однако его задержал наряд патрульной полиции. 41-летнего броварчанина задержали и отправили в СИЗО без права внесения залога.
Ловеласу сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от трех до пяти лет.
Как оказалось, на рассмотрении в Броварском районном суде находится обвинительный акт в отношении подозреваемого за ранее совершенные уголовные преступления - разбой (ч.2 ст. 187) и похищение паспорта (ч.3 ст. 357).
Ранее "Подробности" сообщали, что в Кривом Роге учитель изнасиловал школьницу на выпускном.
по теме
Мужчина во всем признался. Он рассказал, что случайно познакомился со старушкой в Лозовой и несколько дней жил у нее дома. Потом между ними произошел конфликт, и он несколько раз хозяйку квартиры топором по голове
За попередньою інформацією, товари вітчизняних підприємств використовувалися для комплектування військових транспортних засобів та бронетехніки РФ
Викрили цілу мережу з поширення заборонених речовин. Бізнес налагодили троє жителів Миколаєва. Кошти отримували через електронні гаманці, а потім переводили в готівку через банківські картки
Усе відбувалося, наче в бойовику. Стрілянина, поранені, спецпризначенці... І все це в Голосіївському районі столиці. В елітному житловому комплексі. Чоловік забарикадувався у квартирі й відкрив вогонь по поліцейських
Одинадцята ранку. Працівники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на Голосіївському проспекті. На місці події власник помешкання вистрілив крізь двері з мисливської рушниці