Запуск рынка земли: Шмыгаль назвал минимальную стоимость гектара [ Редактировать ]
За более чем две недели работы рынка земли в Украине сформировалась ее средняя минимальная цена. Она составляет около тысячи долларов за гектар.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
"Минимальная цена, по которой можно выставлять землю на продажу, - по каждой области она отличается, но в среднем - это около одной тысячи долларов за гектар", - отметил он.
Напомним, в Украине с 1 июля состоялся запуск рынка земли. За это время больше всего земельных участков приобрели в Винницкой и Полтавской областях.
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