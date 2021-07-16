В Токио с коронавирусом госпитализировали нигерийского спортсмена [ Редактировать ]
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В Токио с COVID-19 госпитализировали члена олимпийской сборной Нигерии, сообщает ТАСС со ссылкой на японский телеканал "Асахи ТВ".
Нигериец сдал тест на коронавирус по прилете в аэропорт Нарита, результат оказался положительным. Госпитализировать мужчину решили из-за возраста и наличия хронических заболеваний.
Это первый случай госпитализации члена иностранной сборной. Подробности не известны, лишь то, что спортсмену 60-65 лет.
Церемония открытия Игр в Токио состоится 23 июля, а организаторы уже сталкиваются со вспышками коронавируса. Случай заражения выявлен в женской сборной России по регби, а в отеле, где разместились бразильские атлеты, сразу семь его работников сдали положительные тесты на COVID-19.
Сборная беженцев, опять же из-за выявления случая заражения у одного из ее представителей, вообще не смогла вылететь в Японию.
А недавно на изоляцию отправили Викторию Ус, которая будет представлять Украину в гребном слаломе.
Напомним, что Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Из-за коронавирусных ограничений победители соревнований будут сами себе надевать медали на шею.
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