Мир, повышение соцстандартов, снижение тарифов – ни один из этих главных для людей и страны вопросов так и не был решен Зе-парламентом. "Слуги" занимались внутренними разборками и в турборежиме уничтожали экономику страны. Результат мы видим - уровень доверия к Верховной Раде упал с 65% до 7%.

Об этом в комментарии журналистам заявил Сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко.

"Весь период сессионной работы монобольшинство занималось чем угодно, кроме решения тех вопросов, которые волновали людей. Такие жизненно важные вопросы, как мир, выполнение политической части Минских соглашений, снижение тарифов, социальная защита граждан, борьба с эпидемией, были провалены по всем направлениям", - сказал Юрий Бойко.

Он отметил, что вместо конструктивной работы, власть постоянно разрывали коррупционные скандалы и интриги.

"Содержательной работы над законопроектами "слуги" организовать не в состоянии. А постоянная кадровая чехарда в правительстве только усугубляла кризис и политический, и экономический. Они даже не могут написать программу своей деятельности", – сказал политик.

Что касается работы оппозиционной фракции, то ОПЗЖ разработала и зарегистрировала в парламенте все необходимые законопроекты для решения действительно важных вопросов.

"Мы зарегистрировали пакет мирных инициатив, где четко прописано, что необходимо сделать для достижения мира, возвращения территорий и людей. Мы предоставили формулы для снижения тарифов, четко обосновали в представленных законопроектах, где взять деньги для повышения минимальных зарплат и пенсий, необходимого финансирования медицины, увеличения соцстандартов, как защитить людей и поднять экономику. Но "слугам" это не важно. Их задача - распродать землю, придумать очередную коррупционную схему по распилу бюджетных денег и назвать это "Большой стройкой", "Большой реставрацией" и проч.", - акцентировал Сопредседатель ОП-ЗЖ.

Юрий Бойко выразил уверенность, что если монобольшинство не начнет решать действительно важные для страны и людей вопросы, то этот парламент ждут перевыборы.

"Если же так называемое монобольшинство и дальше будет заниматься внутренними разборками и слепо выполнять указания внешних хозяев, то такой парламент стране не нужен. Нужно идти на перевыборы и менять власть", – резюмировал Сопредседатель оппозиционной политсилы.