А головне, про що домовилися - так це про глобальне стратегічне партнерство

Підсумки вашингтонської зустрічі. Світові ЗМІ обговорюють сьогодні про що вдалося домовитися Байденові і Меркель? Які результати дав її "прощальний" візит? Дмитро Анопченко - про те, які спільні плани двох політиків позначаться на Україні.

Ще не так давно в цьому ж Овальному кабінеті Білого дому Меркель зустрічалася із Трампом. І особиста антипатія між двома політиками тоді відчувалась навіть у повітрі - це відображалося в жестах і виразах облич.

А тепер який контраст! Із Байденом пані канцлерка була привітною і усміхненою. А Президент США відчуваючи, що треба залагоджувати старі конфлікти, був чемним, терплячим і не тиснув - у тих питаннях, де є розбіжності.

І коли після перемов два політики вийшли на спільну пресконференцію, стало зрозуміло: такий підхід спрацював, утім, лише частково. У багатьох питаннях є спільне бачення, про нього говорили.

Але щодо найгостріших тем, зокрема і "Північного потоку", Меркель (а отже, і Німеччина) залишилась при своїй думці. І Байден особливо не переконував, змирившись із тим, що це - ціна відновлення відносин із провідним партнером США і варто зосередитися на тому, що об'єднує.

Джо Байден, президент США:

Я ще раз наголосив, що занепокоєний щодо другого "Північного потоку". І в чому ми цілком єдині із канцлером Меркель, то це в тому, що Росії не можна дозволити використовувати енергетику як зброю, щоб тиснути і погрожувати своїм сусідам.

Про Україну і Байден, і Меркель згадували часто. Президент США заявив - разом захищатимуть її суверенітет, а також - підтримують "трансатлантичні сподівання". Меркель теж була доволі конкретною.

Ангела Меркель, канцлер Німеччини:

Наша думка - Україна має і далі залишатися транзитною державою для транспортування газу. Вона, як і будь-яка інша країна світу, має право на територіальну цілісність ось чому ми залучені до Мінського процесу і надалі залишатимемося його частиною. І ми готові активно діяти в разі, якщо Росія не поважатиме прав України як транзитної держави.

А головне, про що домовилися - так це про глобальне, стратегічне партнерство США та Німеччини в питаннях клімату та енергетики. І цей проєкт спрямований, зокрема, і на допомогу державам Центральної Європи та України.

У Білому домі роз'яснили пресі, що будуть три напрями: протидія глобальним кліматичним змінам, спільна розробка критично важливих технологій для енергетики, ну і, власне, третє, найважливіше для нас із вами, проєкти допомоги.

Однак це будуть не прямі фінансові транші, а інвестиції. Зокрема і на цьому особливого наголосили - для підтримки "енергетичної трансформації України".