У Черкасах на межі зупинки більша частина ліфтів. Деякі вже рік як вичерпали термін експлуатації, та от ремонтувати їх нікому. З травня минулого року дві приватні компанії борються між собою за право на обслуговування ліфтів. Та попри судові рішення та кримінальні провадження дійти згоди не можуть.

Поки ж боротьба приватників триває у заручниках залишаються тисячі містян. Станіслав Кухарчук продовжить.

Ось так, двічі на день Каріна Манукян біля під'їзду збирається із силами, аби здійснити сходження на п'ятий поверх свого будинку. Ліфт у багатоповерхівці не працює, і для багатьох жителів це справжня проблема.

Каріна Манукян, жителька Черкас:

В мене двоє дітей ходять в садочок і я кожен ранок спускаю і піднімаю ще й велосипед окрім коляски тобто, це дуже важко. Чоловік зранку до вечора на роботі і це все я спускаю сама …

У дев'ятиповерхівці ліфт зламався понад тиждень тому, відтоді на мешканців щодня чекає сходовий квест. Останні роки, розповідає Ірина, підіймач систематично виходив із ладу, і раніше вона викликала працівників підприємства "Черкасиліфт". Воно обслуговувало міські ліфти, щоправда, тільки до минулого року, поки будинки в управління не перейшли до іншої приватної компанії. До кого тепер звертатися по допомогу, Ірина навіть не уявляє …

Ірина Танасієнко, жителька Черкас:

Раніше ми дзвонили до майстра і вони це все робили, а тепер кажуть, що віддали якісь фірмі, а фірма ще з кимось погоджує, будинку більше сорока років і ліфт не мінявся, тут експлуатації не повинно його буть.

Під загрозою зупинення нині в Черкасах понад пів тисячі підіймачів. Строк експлуатації більшості з них уже сплив. Та от у "Черкасиліфт" нічого з цим вдіяти не можуть, мовляв, управлінська компанія, яка зараз обслуговує будинки, не розраховується з підприємством за ремонт ліфтів. Тож підіймачі лагодять як можуть. Щоправда, помітивши камеру, працівники підприємства одразу замовкають.

- Я вам не скажу нічого, я не можу знать. - А є хтось, заступник там? Хто зараз керує роботою ? - Не знаю, порозбігались і пороз'їжджались.

А от в управлінській компанії запевняють - працівники "Черкасиліфт" уже рік, як не мають права на обслуговування міських підіймачів у підприємства з управлінцями сплив термін дії договору. Сама ж компанія обслуговувати ліфти теж не має права без технічної документації. Її ж "Черкасиліфт" досі не віддав.

Андрій Бортник, засновник управлінської компанії:

Представники Черкасиліфт, або Маклаут роблять самоуправство, вони самостійно, маючі ключі, наражаючи мешканців на небезпеку приїжджають і в більшості випадків не роблять нічого і саме тому зупинились ліфти в тих будинках.

А поки дві приватні компанії з'ясовують між собою стосунки і борються за право обслуговувати міські ліфти, в заручниках залишаються тисячі жителів Черкас. У місті щодня ламаються й зупиняються підіймачі, та от на швидкий і якісний ремонт мешканцям багатоповерхівок годі й розраховувати.