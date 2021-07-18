Спершу у Берліні зустрілася із Зеленським, а за кілька днів вирушила у Вашингтон

І безперечним міжнародним ньюзмейкером цього тижня стала вона. Фрау Меркель. Спершу у Берліні вона зустрілася із Володимиром Зеленським. А за кілька днів вирушила у Вашингтон до Джо Байдена. І найцікавіше, що тема України була у фокусі не лише на "берлінських" перемовинах.

Про нас багато говорили і з американським президентом. Щоправда, результат вийшов з присмаком розчарування. З найбільш принципового американці не зупинятимуть санкціями другий "Північний потік". Тож чи не стане це енергетичною зброєю Росії проти України?

І які запобіжники цьому пропонує Захід? Головні меседжі обох зустрічей Ангели Меркель проаналізували Тетяна Логунова у Берліні та Дмитро Анопченко у Вашингтоні.

Перемовини у Берліні. І зустрічі у Вашингтоні. Прогнози експертів та сподівання самих політиків, яким не судилося справдитися. І конкретні домовленості - насамперед щодо енергетики.

Дві події, два закордонні вояжі - стали найбільш обговорюваними подіями цього тижня. І перша відбулася в Німеччині.

Берлін, відомство федерального канцлера. Саме тут і розпочався цей політичний тиждень. У понеділок, ближче до вечора Володимир Зеленський завітав до Ангели Меркель. На переговори та робочу вечерю. Від цієї зустрічі одні чекали проривів, інші казали - це буде лише обмін люб'язностями. Не вгадали ані ті, ані інші.

Гостя з України Ангела Меркель зустріла на ганку. Запропонувала зняти маски для спільного фото і нагадала про дистанцію.

Маємо тримати невелику дистанцію.

Дистанцію президент і канцлер, вочевидь, витримали і в політичних позиціях. За пів години Меркель та Зеленський встигли коротко обговорити і "Північний Потік-2", і Донбас, і Нормандський формат. Але жодних конкретних рішень у Берліні не ухвалили. Сторони заявили вже традиційне: мінські домовленості треба виконувати. Але як? Україна - готова працювати над кластерами. Це покроковий план виконання:

Володимир Зеленський, президент України:

Ми підтримали цей проект, і зараз він у Росії. І тільки Росія наразі не акцептувала ці кроки закінчення війни на Донбасі. Я вважаю, що ми всі повинні звертатися до Росії, тиснути на неї, щоб відбулася зустріч нормандського формату і ми завершили війну на Сході України.

Меркель нагадала про суперечливу політичну частину "мінського пакету". І формулу Штайнмайєра - вона передбачає введення особливого статусу ОРДЛО у день проведення місцевих виборів. Спочатку закон діятиме на тимчасовій основі. А якщо ОБСЄ визнає, що вибори минули без порушень, то й на постійній.

Ангела Меркель, канцлер Німеччини:

Нам потрібна імплементація так званої "формули Штайнмаєра" в українське законодавство. Ми хочемо, щоб нарешті на Донбасі були проведені вибори.

Щодо "Північного Потоку-2"- теж жодного компромісу. У Німеччині готові говорити лише про збереження транзиту.

Володимир Зеленський, президент України:

Сьогодні український маршрут транспортування газу до Європи є дійсно вагомим стримуючим фактором. Запуск "Північного потоку-2" несе потенційну загрозу безпеці в регіоні.

Ангела Меркель, канцлер Німеччини:

Для нас Україна є і залишиться транзитною державою навіть у разі запуску Північного Потоку-2. Ми розуміємо занепокоєння української сторони і зробимо все, щоб було чітко зрозуміло - цей проєкт не замінить обіцяного Україні транзитного постачання.

А після цього ще була робоча вечеря. Яка несподівано затягнулася на кілька годин.

Про що говорили Меркель та Зеленський за вечерею? Може там про щось таки вдалося домовитися? Це питання не давало всім спокою до четверга. Допоки Меркель не вирушила у Вашингтон, на зустріч із Джо Байденом. З ним вона теж говорила і про Україну, і про газогін! Але що саме? Чи прозвучали там сенсації?

Ну, сенсацій не було, все ж не з Трампом зустріч, який міг на емоціях щось сказати чи вирішити; адміністрація Байдена і він сам куди більш передбачувані. Вашингтонські перемовини принесли скоріше ясність - із присмаком розчарування.

"Хороші друзі можуть іноді не погоджуватися". Ці слова, які Байден сказав щодо суперечки із Німеччиною навколо "Північного потоку", якнайкраще характеризують весь американський вояж. Пані канцлерка стала першим європейським лідером, яка зустрілася із новим американським президентом у Білому домі. І приймали її підкреслено дружньо.

Щоб виправити минуле, коли між Трампом і Меркель одразу виникла стійка антипатія.

От зараз і вирішили, якщо ціною відновлення стосунків мають бути поступки щодо російського газогону, то так тому і бути.

Джо Байден, президент США:

На час мого приходу на посаду, газогін вже на 90% був завершений, тому нові санкції не видавалися доцільними; варто було зрозуміти, як пані канцлерка діятиме, якщо Росія вдасться до шантажу України.

Байден сказав - разом із Меркель "попросили свої команди подумати щодо практичних кроків, на які підуть разом, якщо внаслідок дій Росії послабиться енергетична безпека України". Ви звернули увагу на формулювання? Бо тут, між рядків, читається: жодні конкретні компенсації для Києва не обговорювали!

Одним із варіантів, було "прив'язати" обсяг прокачування газу по новій трубі до обсягів українського транзиту. І в разі штучно створених проблем Україні - гальмується і "Північний потік". Та Німеччина навідріз відмовилася від цього варіанту.

Хоча сама Меркель і каже: "Північний потік" має стати доповненням до українського транзиту, а не заміною. Та коли канцлерка це промовила, варто було подивитися на реакцію Байдена!

Щодо "Північного потоку", то у нас різні погляди на цей проект. Але хочу чітко заявити - Україна як була, так і залишатиметься транзитною країною; і в України є право на територіальну цілісність. Ось чому ми залучені у Мінський процес. І активно діятимемо, якщо Росія не поважатиме право України на транзит.

Ця реакція Байдена, коли просто на обличчі написано, наскільки для нього ця поступка Німеччині є непростою. Так, американці вирішили не конфліктувати з Берліном. Але ніхто нікого не "здавав", як поквапилася написати преса.

Є іще важливий момент. Байден і Меркель багато говорили, що треба Спільно стримувати Росію. Тут якраз за реакцією німкені на слова Байдена варто подивитися.

Я ще раз сказав про свої сумніви щодо другого "Північного потоку". І з пані Меркель ми тут єдині в переконанні, що Росії не можна дозволити використовувати енергетику як зброю.

Перед зустріччю Байдена та Меркель, до них звернувся Зеленський. У Twitter: не обмінювати "цінності, принципи й безпеку" на "економічні інтереси". І додав "жодного рішення про Україну без України".

Дізнатися про все в Байдена напряму - Зеленський збирався вже за два тижні. Але Вашингтон дату не погодив. Тож візит переноситься. Як робочій варіант, розглядають початок або навіть середину серпня. І в офіційного Києва виникає пауза, під час якої можна все проаналізувати та знайти правильні меседжі.