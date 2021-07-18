Верховна Рада України у вівторок, 20 липня, швидше за все, збереться на позачергове засідання, аби розблокувати дорогу для підписання двох законопроектів, що стосуються реформи судочинства - про Вищу раду правосуддя й Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Про це в неділю ввечері в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявила народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук.

Своєю чергою, голова фракції "Голос" Ярослав Железняк прокоментував причину відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

"У нас є відповідь, її озвучив, у тому числі, заступник Авакова під час одного з ефірів. Це було прохання, або наполегливе прохання пана президента. І пан Аваков написав таке рішення, в тому числі з додатком про "Честь имею". Що стосується майбутніх кадрових призначень або змін, я думаю, що в першу чергу треба приготуватися міністру оборони - там справді склалася погана ситуація", - сказав він.

Ірина Верещук також перерахувала основні закони, які були прийняті за час роботи п'ятої сесії Ради.

"Перший законопроект, який уже став законом - це реформа військкоматів. Дуже сподіваємось, що з наступного року там буде порядок, і люди не будуть стояти годинами в чергах, щоб отримати, до прикладу, приписне. Ми також навели лад у резервістських справах. Реформа "Укроборонпрому". Корпоратизація, яка має певні етапи: три роки - і ми сподіваємося, що така реформа буде реальністю. Законопроект про нацспротив. Сподіваємося, що президент підпише - і ми матимемо рамковий закон, який визначає територіальну оборону, а також рух опору: що це і що з цим робити. Ну, і законопроект про СБУ. Сподіваємося, що вже у вересні проголосуємо",- зазначила вона.

Крім того, депутат пояснила, чому вона утрималася під час голосування за законопроект, що стосується легалізації канабісу.

"У кожного була своя позиція. Думаю, замало комунікації. Я, до прикладу, не є експертом і я не знала, як саме впливатиме, і дуже боялася ризиків, які були. А ризики насправді є. У нас замало контролю, і я щиро сподівалася, що нам пояснять, яким буде цей контроль і наскільки він буде результативним. Нам не пояснили, тому я утримувалася",- сказала Верещук.

Ярослав Железняк, у свою чергу, теж підсумував роботу сесії парламенту.

"Найбільше здобуття, з чого ми почали рік, від "Голосу", і дякую колегам, що це спільне було рішення - це судова реформа. Нарешті ми можемо мати надію, що в нас будуть чесні суди. Це економічні питання. Це, в тому числі - й пільги для бізнесу під час карантину. Це було важливо. Це питання про електронне резидентство, про підготовку до чергової хвилі коронавірусу й багато інших речей. Точно можна було б зробити більше, краще, якісніше, але, тим не менш, я задоволений результатами", - сказав він.

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