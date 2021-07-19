На борту рейса "Одесса-Анталья" произошел скандал из-за отказа одного из пассажиров надеть маску в салоне. Об этом сообщает Telegram-канал "УСИ - новости Одессы".

Пассажиры уже сели на свои места, и лайнер был готов к вылету. Стюардесса подошла к пассажиру, сидевшему без маски, и попросила надеть ее. Тот категорически отказался, и начался скандал.

Супруга нарушителя была в маске, и яростно защищала мужа и свое право отдохнуть. Спор с бортпроводниками едва не переросла в драку. Другие пассажиры нервничали из-за того, что рейс задерживается, и вмешались в конфликт.

В итоге антимасочника с супругой вывели из самолета под аплодисменты.

Напомним, что в начале июля более 30 украинцев не смогли попасть на самолет "Познань-Одесса". По словам очевидцев, людей на борт не пускал пилот, который кричал, что он - "король самолета".