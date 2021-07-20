Ограбление банка в Киеве: появились новые подробности [ Редактировать ]
Во вторник, 20 июля, в Киеве произошло ограбление банка. В городе ввели план "Перехват". В полиции рассказали подробности инцидента.
Так, по информации правоохранительных органов, женщина зашла в банк на Автозаводской, бросила "Коктейль Молотова", достала пистолет и потребовала деньги. Работники банка деньги отдали, но на выходе из банка женщину уже ждала полиция. Ее задержали.
Во время ограбления и операции по задержанию никто не пострадал. Начато уголовное производство по статье "Разбой". Женщине грозит до 15 лет тюрьмы и конфискация имущества.
Ранее мы писали о том, что в Киеве старик с ножом ограбил два магазина.
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