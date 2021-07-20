На территории Украины впервые в истории арестовали мужчину, которого подозревают в пиратстве и захвате корабля в Индийском океане. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Задержанный работал в одной из частных охранных компаний, занимающейся протекцией судов от пиратов в водах Индийского океана. Однако в июне 2020 года он совершил нападение на корабль, который двигался по южной части океана.

Угрожая капитану оружием он заявил, что захватывает судно и потребовал изменить курс в порт Фуджийера, а также выплаты выкупа.

Отмечается, что гражданин Украины угрожал капитану и экипажу оружием, что вынудило их перевести судно в режим маневрирования. Компания-владелец судна выдала злоумышленнику 6 тысяч долларов в обмен на разблокирование. Известно, что преступление подобного рода раскрывается в Украине впервые.

Читайте также, в западной Африке, у берегов Бенина, пираты напали на танкер и похитили 15 членов экипажа. На борту находятся граждане Украины, Румынии и Филиппин, танкер "Davide B" принадлежит нидерландской компании De Poli Shipmanagement.

Кроме того, в Гвинейском заливе, в 98 морских милях -181 километр от города Сан-Томе, пираты захватили 15 моряков. Руководители министерств иностранных дел Азербайджана и Турции уже связались с капитаном турецкого судна Mozart, но детали разговора неизвестны.

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