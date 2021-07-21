Американские медики выяснили, что диета с ограничением углеводов способствует более быстрому излечению от рака головного мозга, передает newsyou.info.

Добровольцы в течение двух месяцев употребляли в пищу менее 20 граммов углеводов в день. И два дня в неделю потребляли пятую часть от нормы калорий. После завершения эксперимента у всех испытуемых уменьшился уровень инсулина и гемоглобина, а также изменился метаболизм организма и мозга.

При этом у всех участников испытания снизилась масса тела, а вот мышечная масса наоборот увеличилась. Ученые считают это прорывом, так как действенных терапий при раке мозга пока очень мало. Кетодиета также способна сохранить молодость, заявили эксперты из Стэнфордского университета.

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