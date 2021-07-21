Употребление вяленой и сушеной рыбы в жару грозит заражением ботулизмом. Об этом заявили специалисты Центра общественного здоровья, пишет Clutch.

Ботулизм - это пищевая интоксикация, обусловленная потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель размножается в анаэробном состоянии (без кислорода) и при неправильных условиях хранения или транспортировки.

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Отмечается, что вяленая и сушеная рыба очень часто становится "домом" для размножения токсинов, поскольку:

- такая рыба не проходит термическую обработку, а ботулотоксин погибает только при кипячении в течение 10-15 минут;

- может быть заражена в природных условиях, так как резервуаром инфекции является песок или речной ил;

- соленье произошло уже после образования токсина, ведь соль не убивает токсин, а только подавляет размножение инфекции;

- потребителю неизвестно о некачественных условиях хранения или транспортировки: длительное хранение раненой рыбы на грунте, перевозки навалом, без тары.

Если вы все же решили приобрести вяленую или сушеную рыбу, медики советуют отдавать предпочтение проверенным продуктам.

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