В Индии заключенные сбежали из тюрьмы с помощью специй [ Редактировать ]
В Индии преступники устроили массовой побег из тюрьмы при помощи соли и перца. Они бросали специи в лица охранников.
Инцидент произошел в одной из тюрем штата Аруначал-Прадеш на северо-востоке страны, сообщает crimezone.
Отмечается, что заключенные напали на охранников, когда их выпустили из камер на ужин. Они забросали их лица смесью черного перца, чили и соли.
В результате семь злоумышленников смогли вырваться на свободу, их до сих пор ищут. Все районы округа Восточный Сианг, где произошло ЧП, окружены полицией.
Во время нападения одного из сотрудников тюрьмы ударили по голове замком тюремной решетки, он находится в тяжелом состоянии в больнице. Всего пострадали пять надзирателей.
Ранее сообщалось, что в Нигерии из тюрьмы сбежали две тысячи заключенных. Они использовали динамит, чтобы взорвать часть тюремной стены. Вслед за этим взяли штурмом здание.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Про це повідомляють комунальники. Все через аномально високу температуру у воді розмножуються водорості, які поглинають кисень і виділяють токсичні речовини
Без кондиціонерів, холодильника та їжі в 40-градусну спеку українські моряки застрягли на кораблі біля берегів Східної Африки
В Днепре напали на правозащитницу Наталья Эшонкулову. Двое неизвестных избили ее в собственном подъезде
Шестеро людей загинули, двоє зникли безвісти в Туреччині. Рясні зливи спричинили паводки у провінції Різе, що на чорноморському узбережжі
Без кондиціонерів, холодильника та їжі в 40-градусну спеку українські моряки застрягли на кораблі біля берегів Східної Африки