На территории Украины в Киевской, Тернопольской и Херсонской областях показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией не соответствуют "зеленой зоне" карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно данным, в Тернопольской области превышен показатель госпитализаций инфицированных. Сейчас он составляет 110%, при том, что раньше был в пределах 63,6% -88,9%. В Киевской области этот же критерий составляет 54,4%, а в Херсонской - 50,7% при норме в 50%.

Отмечается, что для попадания в ужесточенную "красную зону" ограничений регионы могут попасть только при условии несоответствия двум критериям, таким образом, области, где наблюдается ухудшения эпидситуации и далее остаются "зелеными".

Читайте также, в Украине обнаружили за минувшие сутки 726 новых случаев коронавируса. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.

Кроме того, в Украине зафиксировали новый рекорд прививок от коронавируса за сутки. Вакцину 21 июля получили 120 090 людей, в целом от начала вакцинальной кампании привито 2 843 899 человек, из них получили одну дозу – 2 843 897 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 555 859 человек.

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