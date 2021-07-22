В Украине зафиксировали новый рекорд прививок от коронавируса за сутки. Вакцину 21 июля получили 120 090 людей.

Так, первой дозой вакцинированы 65 522 человека, полностью иммунизированы - 54 568 людей.

В целом от начала вакцинальной кампании привито 2 843 899 человек, из них получили одну дозу – 2 843 897 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 555 859 человек. Всего проведено 4 399 756 прививок.

Читайте также, в ВОЗ советуют не смешивать, а подбирать вакцины от COVID-19 от разных производителей, поскольку эффект от взаимодействия различных вакцин мало изучен. Вопрос о том, стоит ли проходить ревакцинацию, должен также решаться на основе научных данных.

Кроме того, коронавирусная инфекция штамма "Дельта" становится доминирующей в мире, так как он обладает высокой заразностью и быстро распространяется. Болезнь вызывает сильные всплески инфицированности по всему миру.

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