В Украине зафиксировали рекорд COVID-прививок за сутки [ Редактировать ]
В Украине зафиксировали новый рекорд прививок от коронавируса за сутки. Вакцину 21 июля получили 120 090 людей.
Так, первой дозой вакцинированы 65 522 человека, полностью иммунизированы - 54 568 людей.
В целом от начала вакцинальной кампании привито 2 843 899 человек, из них получили одну дозу – 2 843 897 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 555 859 человек. Всего проведено 4 399 756 прививок.
Читайте также, в ВОЗ советуют не смешивать, а подбирать вакцины от COVID-19 от разных производителей, поскольку эффект от взаимодействия различных вакцин мало изучен. Вопрос о том, стоит ли проходить ревакцинацию, должен также решаться на основе научных данных.
Кроме того, коронавирусная инфекция штамма "Дельта" становится доминирующей в мире, так как он обладает высокой заразностью и быстро распространяется. Болезнь вызывает сильные всплески инфицированности по всему миру.
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