Омріяна євровідпустка. Франція відкрила кордони для українців. Навіть невакцинованих! Тепер аби потрапити до країни потрібно мати - або свіжий негативний ПЛР-тест, або тест на антитіла, зроблений за добу до в'їзду. рахується і свідоцтво про щеплення. Щоправда, виключення - вакцина "Короновак".

Від понеділка на українських туристів також чекають в Швеції, відучора можна мандрувати в Нідерланди. А ще раніше кордони для українців відкрили Данія, Німеччина, Словаччина, Естонія та Бельгія.