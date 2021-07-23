Франція відкрила кордони для невакцинованих українців [ Редактировать ]
Омріяна євровідпустка. Франція відкрила кордони для українців. Навіть невакцинованих! Тепер аби потрапити до країни потрібно мати - або свіжий негативний ПЛР-тест, або тест на антитіла, зроблений за добу до в'їзду. рахується і свідоцтво про щеплення. Щоправда, виключення - вакцина "Короновак".
Від понеділка на українських туристів також чекають в Швеції, відучора можна мандрувати в Нідерланди. А ще раніше кордони для українців відкрили Данія, Німеччина, Словаччина, Естонія та Бельгія.
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