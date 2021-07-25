В данное время продолжается изучение продолжительности иммунитета от COVID после вакцинации. Поэтому Министерство здравоохранения Украины ожидает предварительные результаты, чтобы определиться со стратегией ревакцинации.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, пишет "Апостроф".

"Изучение продолжительности этого иммунитета продолжается. Когда мы получим хотя бы предварительные результаты от стран, которые начали использовать бустерные дозы, то сможем выработать ту или иную стратегию ревакцинации", - отметил Кузин.

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Он также добавил, что на данный момент нет общего видения того, какой алгоритм ревакцинации необходимо выбрать на последующие периоды.

"Правительства некоторых стран рассматривают, и уже на серьезном уровне принимают решение о введении "бустерной дозы". Что это такое? Человек получил две дозы стандартной прививки и через полгода-год получает еще одну дополнительную - усиливающую", - подчеркнул главный санврач.

Кузин отметил, что по данным исследований, "бустерная доза" позволяет получить более длительный иммунную защиту и ответ.

"Это один из сценариев ревакцинации. Другой сценарий - когда человек получил базовый курс (две прививки) и через год должен повторно получить аналогичные две прививки", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Украине уже этой осенью могут вернуть строгий карантин, и страна снова попадет в так называемую "красную зону".

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