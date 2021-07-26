Министерство здравоохранения Греции приняло решение начать вакцинацию от COVID-19 детей, возрастом от 12 до 15 лет. В настоящее время полный курс иммунизации от коронавируса прошли около половины населения.

С начала августа в стране позволят провести курс вакцинации для подростков. При этом прививка не будет обязательным условием.

Отмечается, что в Минздраве Греции призвали всех вакцинироваться, чтобы остановить распространение инфекции по стране. Около 30 тысяч приглашений уже были присланы подросткам возрастом от 15 до 17 лет.

Читайте также, власти Греции объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников ряда сфер. 1 сентября обязательная вакцинация будет распространяться и на медработников государственного и частного секторов, кто этого не сделает, будут отстранены от работы с 16 августа.

Кроме того, Азербайджан вводит почти обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий населения. В частности, для студентов, чиновников и сотрудников предприятий ряда отраслей, студенты старше 18 лет должны иметь коронавирусный паспорт.

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