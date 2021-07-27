Свитолина вышла в четвертьфинал Олимпиады в Токио [ Редактировать ]
Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал Олимпиады-2020 в Токио. В матче 1/8 финала она одержала верх над гречанкой Марией Саккари.
Об этом сообщается в Facebook Национального олимпийского комитета.
Сообщается, что Свитолиной удалось победно завершить третий квалификационный раунд соревнований и выйти в четвертьфинал Олимпийских игр. Счет поединка с Саккари - 5:7; 6:3; 6:4.
Соперница была сеяной на турнире под 14 номером, Свитолина - под 4.
Ранее сообщалось, что Харлан прокомментировала свое поражение на Олимпиаде. Также мы писали о том, что телевизионная лодка сорвала старт соревнований на Олимпиаде-2020.
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