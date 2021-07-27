Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал Олимпиады-2020 в Токио. В матче 1/8 финала она одержала верх над гречанкой Марией Саккари.

Об этом сообщается в Facebook Национального олимпийского комитета.

Сообщается, что Свитолиной удалось победно завершить третий квалификационный раунд соревнований и выйти в четвертьфинал Олимпийских игр. Счет поединка с Саккари - 5:7; 6:3; 6:4.

Соперница была сеяной на турнире под 14 номером, Свитолина - под 4.

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