По состоянию на утро вторника, 27 июля, в Киеве затруднено движение транспорта, особенно сложная ситуация в центре украинской столицы, которая буквально парализована пробками. Об этом свидетельствуют данные Infoportal.kiev.

Автомобильное движение в Киеве затруднено из-за празднования 1033-й годовщины принятия христианства. В столице проходит крестный ход верующих, в связи с чем полиция перекрыла ряд центральных улиц.

Ограничение движения транспорта

с 6:00 будет перекрыто движение:

на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);

на улице Михайловской (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская)

на улице Большой Житомирской (от улицы Владимирской до Владимирского проезда)

на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади)

на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади)

на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);

на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского к аллее Герои Крут).

С 14:00 будет перекрыто движение:

на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской)

на улице Ивана Мазепы (от улицы Московской до площади Славы)

на улице Лаврской (от площади Славы до улицы Цитадельной)

на аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска)

на Днепровском спуске (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе)

Автобусы и троллейбусы изменят маршрут

С начала движения до 14:00 движение общественного транспорта будет организовано:

автобус № 24 на участках от Национального музея истории Украины во II мировой войне до ст. м. "Арсенальная" и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Площадь Льва Толстого";

автобус № 62 от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная";

автобус № 114 на участках от ул. Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Площадь Льва Толстого".

С 14:00 до окончания мероприятий движение общественного транспорта будет организовано:

троллейбус № 38 от ст. м. "Выдубичи" до б-ра Леси Украинский (до ул. Новогоспитальной)

автобус № 24 от железнодорожного вокзала "Центральный" до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского;

автобус № 55 от Дарницкой площади до ул. Генерала Алмазова по собственному маршруту, далее - б-р Леси Украинки - ул. Бассейная, дальше по собственному маршруту;

автобус № 62 от Ботанического сада до б-ра Леси Украинский (до ул. Новогоспитальной)

маршрутное такси № 470 от ул. Ягодной до ул. Генерала Алмазова по собственному маршруту, далее - ул. Цитадельная - ул. Лаврская - Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне;

маршрутное такси № 520 от ст. м. "Лыбидская" до ул. Генерала Алмазова по собственному маршруту, далее - ул. Цитадельная - ул. Лаврская - Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Напомним, что с 13:45 26 июля на территорию Киевской области запретили въезд грузового транспорта. Такое решение связанно с тем, что дневная температура воздуха в регионе превысила 28 градусов тепла.