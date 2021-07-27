Центр Киева сковали огромные пробки: что произошло [ Редактировать ]
Источник: Информатор
По состоянию на утро вторника, 27 июля, в Киеве затруднено движение транспорта, особенно сложная ситуация в центре украинской столицы, которая буквально парализована пробками. Об этом свидетельствуют данные Infoportal.kiev.
Автомобильное движение в Киеве затруднено из-за празднования 1033-й годовщины принятия христианства. В столице проходит крестный ход верующих, в связи с чем полиция перекрыла ряд центральных улиц.
Ограничение движения транспорта
с 6:00 будет перекрыто движение:
- на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);
- на улице Михайловской (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская)
- на улице Большой Житомирской (от улицы Владимирской до Владимирского проезда)
- на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади)
- на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади)
- на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);
- на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского к аллее Герои Крут).
С 14:00 будет перекрыто движение:
- на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской)
- на улице Ивана Мазепы (от улицы Московской до площади Славы)
- на улице Лаврской (от площади Славы до улицы Цитадельной)
- на аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска)
- на Днепровском спуске (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе)
Автобусы и троллейбусы изменят маршрут
С начала движения до 14:00 движение общественного транспорта будет организовано:
- автобус № 24 на участках от Национального музея истории Украины во II мировой войне до ст. м. "Арсенальная" и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Площадь Льва Толстого";
- автобус № 62 от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная";
- автобус № 114 на участках от ул. Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Площадь Льва Толстого".
С 14:00 до окончания мероприятий движение общественного транспорта будет организовано:
- троллейбус № 38 от ст. м. "Выдубичи" до б-ра Леси Украинский (до ул. Новогоспитальной)
- автобус № 24 от железнодорожного вокзала "Центральный" до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского;
- автобус № 55 от Дарницкой площади до ул. Генерала Алмазова по собственному маршруту, далее - б-р Леси Украинки - ул. Бассейная, дальше по собственному маршруту;
- автобус № 62 от Ботанического сада до б-ра Леси Украинский (до ул. Новогоспитальной)
- маршрутное такси № 470 от ул. Ягодной до ул. Генерала Алмазова по собственному маршруту, далее - ул. Цитадельная - ул. Лаврская - Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне;
- маршрутное такси № 520 от ст. м. "Лыбидская" до ул. Генерала Алмазова по собственному маршруту, далее - ул. Цитадельная - ул. Лаврская - Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.
Напомним, что с 13:45 26 июля на территорию Киевской области запретили въезд грузового транспорта. Такое решение связанно с тем, что дневная температура воздуха в регионе превысила 28 градусов тепла.
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