WhatsApp c новой функцией доступен пока не всем Источник: Unsplash

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp выпустили полезное обновление, которое позволит им пользоваться даже без интернета.

По данным ресурса 9To5Mac, люди смогут использовать WhatsApp на четырех разных устройствах и на одном мобильном телефоне. Это означает, что мессенджер сможет работать на компьютере или Mac даже без смартфона или без подключения к Интернету.

Благодаря совместимости с несколькими устройствами пользователи могут использовать WhatsApp Web, настольную и мобильные версии и без подключения к Интернету или основного телефона.

Если пользователь перестанет использовать WhatsApp на подключенных устройствах более двух недель, связанные с ним гаджеты будут автоматически отключены системой.

Однако оценить новшества могут пока не все пользователи, так как сейчас новая функция находится на этапе бета-тестирования и распространяется для небольшого количества участников. Как только тестирование пройдет успешно, WhatsApp с новыми функциями будет доступен всем.

Вы можете проверить, включена ли поддержка нескольких устройств для вашей учетной записи WhatsApp, открыв "Настройки приложения" -> "Связанные устройства". Если вы видите новую строку с названием multi-device, это означает, что вы, наконец, можете присоединиться к бета-программе.

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Разработчики мессенджера также предупреждают, что эта тестовая версия нестабильна и обладает рядом ограничений на данный момент:

Закрепленные чаты: они могут синхронизироваться не сразу.

Текущие местоположения могут быть не видны на связанных устройствах.

Если вы присоединитесь к бета-программе в WhatsApp Business, название и ярлыки вашей компании нельзя будет изменить в веб-приложениях и приложениях для ПК.

Вы не можете общаться в чате и звонить людям, у которых на телефоне установлена ​​старая версия WhatsApp.

Также с выходом полноценного обновления есть высокая вероятность, что WhatsApp получит отдельную версию для iPad, о чем ходят слухи уже около трех лет.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как WhatsApp "скопировал" важную функцию у Instagram. Также ранее у WhatsApp появилась "невидимая" функция.