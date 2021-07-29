Курс доллара вырос после падения - НБУ [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 30 июля 2021 года установил официальный курс на уровне 26,88 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 30 июля установлен на таком уровне: 26,8867 гривен за 1 доллар (+0,0239 грн). При этом курс доллара на 29 июля составляет 26,8628 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара вырос после того, как накануне он упал до минимума более чем за год.
Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.
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