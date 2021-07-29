Курс доллара "упал" до минимума с 2020 года [ Редактировать ]
На четверг, 29 июля, Национальный банк Украины установил курс гривны к доллару на уровне 26,86 гривен за доллар. Ниже курс был только 2 июля 2020 года - 26,77 гривен за доллар.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Национальный банк Украины (НБУ) на 29 июля 2021 года установил курс на таком уровне: 26,8628 гривен за 1 доллар (-0,0432 грн). При этом курс доллара на 28 июля составляет 26,906 гривен за 1 доллар.
Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
На среду, 28 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс на уровне 26,90 гривен за доллар
Официальный курс гривны растет второй день подряд
Официальный курс доллара растет после снижения накануне
На следующем заседании Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос повышения пенсионных выплат военнослужащим
На пятницу, 23 июля, Национальный банк Украины ослабил курс гривны