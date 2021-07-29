В Чехии введут отпуск для вакцинированных [ Редактировать ]
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предложил предоставить два дополнительных дня оплачиваемого отпуска всем работникам, которые вакцинировались от коронавируса. В частности, для работников государственной администрации, Министерства, учителей или полицейских. Об этом сообщает Euractiv.
По словам премьера, правительство хочет мотивировать жителей страны к вакцинации, для чего недавно ввело призы и конкурсы для людей, которые прививаются в новых центрах вакцинации крупных городах, где больше не требуется регистрация.
Правительство призывает всех глав Министерств предоставить два выходных всем работникам, которые покажут сертификат COVID-19. Сюда будут входить все, кто был привит с января.
Ранее мы писали о том, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал о том, что Министерство здравоохранения планирует ввести в Украине QR-коды вакцинации от коронавируса по аналогии с другими странами.
Также мы писали об отмене масочного режима в Украине. Ранее сообщалось, что в Украине усиливают карантин из-за "Дельты" и "Лямбды".
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