"Украина готова к третьей дозе вакцин" - Ляшко [ Редактировать ]
В четверг, 29 июля, глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что Украина готова к третьей прививке от коронавируса, если такие рекомендации предоставит Всемирная организация здравоохранения.
Об этом он сказал в ходе форума "Украина 30".
Украина рассматривает возможность закупки на 2022-23 годы дополнительных 2 доз вакцины (Pfizer). Если будет принято решение после регистрации регуляторами, в том числе ВОЗ, что после полного комплекса прививания нужно третье бустерное, то мы выйдем на еще одну прививку.
Украина готова к тому, что через год-два нужно будет делать снова полный курс вакцинации.
По данным Pfizer, третья доза вакцины увеличивает количество антител против штамма Дельта в 11 раз.
Ранее мы писали о том, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал о том, что Министерство здравоохранения планирует ввести в Украине QR-коды вакцинации от коронавируса по аналогии с другими странами.
Также мы писали об отмене масочного режима в Украине. Ранее сообщалось, что в Украине усиливают карантин из-за "Дельты" и "Лямбды".
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