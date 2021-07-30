Детективы Национального антикоррупционного бюро пытаются попасть на территорию Службы безопасности Украины, куда въехал автомобиль, в котором якобы находится бывший судья Николай Чаус. Об этом сообщает в своем Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Детективы НАБУ обнаружили машину, на которой беглый судья Чаус вывезен сотрудниками СБУ. Машина въехала на территорию комплекса зданий СБУ в центре Киева. Спецназ НАБУ выехал за Чаусом для доставки Чауса в суд, однако спецназ НАБУ был внезапно заблокирован спецназом СБУ, который не пропускают набушников на территорию и защищает Чауса от ареста", - пишет журналист.

В центре Киева два спецподразделения выясняют отношения, а преступник вместо суда укрывается в главном офисе украинской спецслужбы! Операцию по захвату Чауса осуществляется под командованием спецподразделения "Альфа".

Бутусов пишет, что решение руководства СБУ по захвату Чауса прямо нарушает ст. 368 Криминального кодекса о немедленной доставке в суд преступника, по которому уже есть судебное решение.

Очевидно, СБУ решило незаконно помешать расследованию коррупции Чауса, которое проводит НАБУ.

Как сообщали "Подробности", похищенного в Молдове судью Чауса обнаружили в селе Мазуровка Винницкой области. Беглый судья якобы сдался полиции сам, но его якобы увезли в неизвестном направлении сотрудники СБУ.

В НАБУ призвали СБУ передать им Чауса, которого обвиняют в коррупции. В СБУ пообещали в ближайшее время сделать по данному инциденту официальное заявление.

Напомним, что бывшего судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса в сентябре 2016 года поймали на взятке в размере $150 тысяч. Но задержать его так и не смогли. Вскоре он воспользовался иммунитетом и сбежал, после чего был объявлен в международный розыск.

1 марта 2017 года он пришел в полицию Кишинева и сдался, сообщив, что незаконно пересек границу. За это его арестовали на 15 суток. Позднее он попросил политического убежища. Позднее власти Молдовы сообщили, что Чаус находится под домашним арестом.

В начале апреля Чаус был похищен в столице Молдовы. Группа вооруженных людей затолкала его в машину посреди улицы и увезла в неизвестном направлении.