Не лише вакцинні пряники обіцяють американцям, а й "карантинні батоги". В Америці планують повернути обов'язковий масковий режим навіть для щеплених громадян. Та й саме щеплення хочуть зробити для декого - обов'язковим.

Для кого саме? І чи не влаштують американці протести, як французи?

Не минуло й кількох місяців з часу, коли обов'язкове носіння масок у Сполучених Штатах скасували, як влада знову "закручує гайки". Лише в травні для тих, хто вакцинувався, зробили виняток: дозволили ходити з відкритим обличчям і на вулиці, і в приміщеннях. І от зараз їх позбавляють цього права.

Центр з контролю за захворюваністю - а це в Америці головна структура, яка для всієї країни визначає правила, - розпорядився: від сьогодні маски в приміщеннях знову треба носити. У тих містах і штатах, де спостерігають високі темпи поширення коронавірусу.

У цьому переліку і столиця. Тож у Білому домі терміново запровадили обов'язковий "масковий режим"; Джо Байден пообіцяв: сам увесь час обличчя закриватиме, й американців закликав брати з нього приклад. Але президент пішов ще далі. Вирішив зробити вакцинацію обов'язковою для держслужбовців.

Джо Байден, Президент США:

Це - епідемія відмов від вакцинації. Близько 90 мільйонів американців, які мають право на укол, досі його не зробили. А майже всі випадки госпіталізації та смертей від Ковіду - це саме невакциновані люди.

Глава держави вимагає, щоб усі, хто працює на державу (а у штатах держслужбовцями є не тільки чиновники, а й, наприклад, учителі) - були зобов'язані зробити щеплення чи надати довідку про те, що мають два уколи. Тих, хто відмовиться, звісно ж не звільнятимуть, але їхнє життя максимально ускладниться: зобов'яжуть здавати нові й нові тести на ковід, бо без них до роботи не стати.

Нововведення поки що не поширюється на військових (а серед них величезний супротив щепленням, приблизно третина особового складу уникають вакцинації), водночас Байден дасть таку рекомендацію Пентагону: офіцерів умовляти й переконувати.

Причиною для такого "відкату" стали нові наукові дані. Медики повідомили: штам "Дельта" поводить ся зовсім інакше, ніж попередні різновиди. І вже зафіксовані випадки, коли ті, хто пройшов вакцинацію, попри це були заразними і розносили вірус. Звідси і спроба повернути маски. Інша річ, що Білий дім фактично дає зелене світло штрафувати тих, хто досі щеплення не зробив.

Речницю адміністрації Джен Псакі на брифінгу запитали: приватні структури зараз запроваджують проти тих, хто відмовляється йти на укол, грошові санкції. А чи це все законно? Юристи уряду це вивчали? І преса здивовано почула від чиновниці: "Білий дім не має висновків, що таке є протизаконним". І не сказала це прямо, але дала зрозуміти, що федеральний уряд підтримує такі ініціативи і точно їм не перешкоджатиме.

І тільки Трамп - "проти", поширив заяву, в якій жорстко розкритикував нові обмеження. Написав: "ми не вдягнемо маски на наших дітей і не будемо рухатися у зворотному напрямку". І у "республіканських" штатах багато людей його думку підтримують. Тому повернути "ковідні" обмеження для Америки буде не так просто.