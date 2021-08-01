Без карантинної квоти. Із жовтня субсидії нараховуватимуть за старим принципом. Тобто без 50-відсоткової соцнорми на споживання газу, електрики та води - її в Уряді запровадили під час локдану, коли люди працювали дистанційно з дому і витрачали на комунальні платежі більше.

Та чи не станеться так, що з карантинною нормою уріжуть і самі субсидії?

Лариса Матухно, жителька Дніпра:

Якби депозити були, воно б все було хорошо для людей.

Пенсіонерка Лариса мріє мати такий статок, щоб не оббивати пороги соцслужб, аби отримати субсидію. Арифметика подружжя пенсіонерів - проста.

Лариса Матухно, жителька Дніпра, пенсіонерка:

Пенсія у мене - 2400, у чоловіка 3400. Якщо 2200 загальна сума, то в мене 1500 тисячі була субсидія. В середньому 1300, так що це дуже така дієва допомога.

Левова частка доходу пенсіонерів йде на ліки та меддопомогу. Пані Катерина живе у приватному будинку і її комунальні рахунки сягають подекуди і 4 тисяч гривень.

Катерина Корнєєва, жителька Дніпра:

Потому что доставка газа, частный сектор у нас. Очень много уходит. Это мне помогает государство 2 тысячи, мы еще сами добавляем 1600.

Новий опалювальний сезон пенсіонери України вже очікують з острахом. Звістка, що соціальні норми Кабмін планує урізати - тобто повернути до докарантинних - ось як ці, коли кожну краплину води, особливо гарячої треба буде економити. Якщо ж електроприладів багато - то доведеться неабияк розкошелитися, аже допомога держави зменшиться.

Андрій Рева, міністр соціальної політики 2016-2019р:

Людині доведеться заплатити на 700 грн більше, а якщо врахувати що ще підвищаться тарифи на гарячу воду і тепло, а в сукупності - це 70 відсотків в структурі платежів за житлово-комунальних послуг, - то ситуація стає для людей катастрофічною.

І якщо у відділах соцслужби про повернення доепідемічних норм не чули, в уряді над постановою ще розмірковують, підвищення тарифів уже затверджено. А кількість субсидіантів на новий опалювальний сезон зменшується. Адже умови стали суворішими для претендентів. Так у Дніпрі право на пільгу втратили майже 6 тисяч жителів. У автоматичному перерахунку їм відмовили.

Світлана Вовк, начальниця відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій Правобережного управління соціального захисту населення у Новокодацькому районі:

Виявлено більше ніж одного житлового приміщення, є "депозирені районки", відкритті у банківських установах - сума більша як 100 тисяч гривень, також сім'ї, які не сплачували ЄСВ, також сім'ї, які мають більше як один автомобіль. Житлова субсидія не призначається, якщо члени сім'ї більше як 60 днів перебувають за кордоном, також ті, які мають автомобіль строк випуску якого не минув 5 років.

Претендуєш на допомогу - доведи свою нужденність. Практика візитів інспекторів додому - давня. Відмовити візітерові не можна. А от критеріїв заможності чітких немає, - пояснює юрист.

Едуард Багіров, юрист, правозахисник:

Субсидии - это унижение для граждан, в первую очередь. Чтобы ты доказал, что эти деньги тебе нужны, что у тебя нет активов, что ты можешь продать. Если они заметят в гараже - машина стоит, дома телевизор и холодильник новый - все, бабушка дедушка, вы "пролетаете" с субсидией!

На що пенсіонер витратив гроші від продажу, наприклад, квартири - раніше це з'ясовували спірні комісії і за об'єктивної причини - повертали субсидію. Нині ж вони ліквідовані. За підрахунками колишнього міністра, через це кількість субсидіантів зменшиться на мільйон.

Андрій Рева, міністр соціальної політики 2016-2019р:

Не знаю звідки люди будуть платити. Якщо протягом перших 5 місяців за статистикою люди потратили на 80 млрд більше ніж заробили, це означає, вони використали фактично гроші, які у них були відкладені на "чорний день".

Звертатися до суду пенсіонери навряд чи будуть. Адже довести свою бідність - дороге задоволення. Особливо, коли тарифи лише за перше півріччя зросли на 35 відсотків, а продукти на 25.