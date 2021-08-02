Парад в День независимости: в ВСУ назвали количество участников [ Редактировать ]
В понедельник, 2 августа, представитель Центрального управления безопасности военной службы ВСУ Руслан Сергиенко заявил о том, что в параде ко Дню независимости 24 августа примут участие более пяти тысяч военных и сотни единиц военной техники.
Об этом он сказал на форуме "Украина 30".
К проведению торжественных мероприятий привлечено более 5 тысяч личного состава, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники. Во время проведения парада спланировано провести артиллерийский салют с Труханова острова.
Пройдет торжественное прохождение боевых кораблей и пролет авиации. Состоится показ вооружения и военной техники в Одессе.
На реке Днепр основными элементами являются воздушный показ самолетов и вертолетов, морской показ катеров с высадкой десанта, прохождение гражданских яхт и катеров.
Впервые в начале парада войск представители сил безопасности и обороны Украины совместно с представителями стран-партнеров пронесут государственный флаг Украины.
В параде впервые примут участие кинологическое подразделение страны и около 15 стран-партнеров.
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