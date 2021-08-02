В понедельник, 2 августа, представитель Центрального управления безопасности военной службы ВСУ Руслан Сергиенко заявил о том, что в параде ко Дню независимости 24 августа примут участие более пяти тысяч военных и сотни единиц военной техники.

Об этом он сказал на форуме "Украина 30".

К проведению торжественных мероприятий привлечено более 5 тысяч личного состава, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники. Во время проведения парада спланировано провести артиллерийский салют с Труханова острова.

Пройдет торжественное прохождение боевых кораблей и пролет авиации. Состоится показ вооружения и военной техники в Одессе.

На реке Днепр основными элементами являются воздушный показ самолетов и вертолетов, морской показ катеров с высадкой десанта, прохождение гражданских яхт и катеров.

Впервые в начале парада войск представители сил безопасности и обороны Украины совместно с представителями стран-партнеров пронесут государственный флаг Украины.

В параде впервые примут участие кинологическое подразделение страны и около 15 стран-партнеров.

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский презентовал план празднования Дня независимости.

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