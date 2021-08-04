Пожежі у Греції: мешканці тікають зі своїх осель [ Редактировать ]
У Греції не вщухають лісові пожежі. Полум'я дісталося індустріального передмістя Афін і наближається до сіл. Мешканці тікають зі своїх осель. З відпочинкового табору евакуювали 80 дітей. На боротьбу з вогнем вийшли понад три сотні рятувальників, 35 машин та 10 вертольотів.
Через пожежі частину автошляхів закрили. Греція близько тижня знемагає від рекордної спеки. Висока температура та поривчастий вітер посилюють лісові пожежі.
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