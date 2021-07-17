Американский рэп-исполнитель Марсель Тео Холл, известный под псевдонимом Биз Марки (Biz Markie), умер на 58-м году жизни. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на семью артиста.

Творческое наследие... Biz Markie останется в памяти его коллег по индустрии и его любимых поклонников, чью жизнь за 35 лет он успел затронуть музыкой.

Причиной смерти стали осложнения, вызванные диабетом, который у него диагностировали более года назад. Тео Холл умер у себя дома в Балтиморе в окружении семьи.

Биз Марки называют одним из основоположников хип-хопа. Марсель Тео Холл приобрел всемирную известность в 1989 году, когда его песня "Just a Friend" ("Просто друг") вошла в рейтинг топ-40 хитов Америки и заняла 9-е место в чарте Billboard Hot 100.

Biz Markie, the charismatic rapper whose infectious 1989 single "Just a Friend" became a pop culture classic passed away at the age of 57. Rest in Power 🎤 pic.twitter.com/3Sc3VZiTKm — Cleavon MD (@Cleavon_MD) July 17, 2021

В общей сложности Биз Марки выпустил пять музыкальных альбомов. Альбом The Biz Never Sleeps ("Биз никогда не спит") стал "золотым". Он также снялся в нескольких фильмах и телешоу, включая фантастическую комедию "Люди в черном 2" (2002).

Также он исполнил роли в сериалах "Империя" и "Черная комедия", озвучил нескольких мультипликационных персонажей.

На этой неделе сообщалось, что американского рэпера Зераилу Дижону Ривьере убили в прямом эфире, а рэпера KTS Dre изрешетили 64 пулями возле ворот тюрьмы.