Справа про Іловайську трагедію: Ірина Венедиктова заявила про майбутні допити [ Редактировать ]
У справі про Іловайську трагедію допитають усіх, на кого вкаже чергова третя експертиза. Її результатів очікують у серпні. Про це заявила Генеральний прокурор Ірина Венедиктова.
Наприкінці серпня 2014 під Іловайськом на Донеччині українські військові потрапили в оточення. "Зелений коридор", яким вони мали виходити, обстріляли попри домовленості. У тих подіях загинуло 366 наших бійців. Нині головна версія слідства така: трагедію спричинило вторгнення Росії. Також перевіряють імовірне недбальство керівництва антитерористичної операції. Чи допитають у справі тодішніх високопосадовців у Генпрокуратуру поки що не кажуть.
Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор України:
По результатам третьої експертизи я впевнена, вона якраз і буде стосуватися безпосередньо алгоритму дій і наказів будуть проведені ще додаткові допити, ми розуміємо очікування суспільства, але правоохоронна система працює відповідно до того на яких документах і на яких фактах з чого ми виходимо. Можна очікувати допитів усіх осіб на яких вкаже нам третя експертиза.
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