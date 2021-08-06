У справі про Іловайську трагедію допитають усіх, на кого вкаже чергова третя експертиза. Її результатів очікують у серпні. Про це заявила Генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

Наприкінці серпня 2014 під Іловайськом на Донеччині українські військові потрапили в оточення. "Зелений коридор", яким вони мали виходити, обстріляли попри домовленості. У тих подіях загинуло 366 наших бійців. Нині головна версія слідства така: трагедію спричинило вторгнення Росії. Також перевіряють імовірне недбальство керівництва антитерористичної операції. Чи допитають у справі тодішніх високопосадовців у Генпрокуратуру поки що не кажуть.

Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор України: