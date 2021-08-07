Требовал показать половые органы: в Харькове мужчина напал на 12-летнюю девочку [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Харькове на проспекте Московский 36-летний мужчина напал на 12-летнюю девочку. Он, угрожая ребенку убийством, требовал, чтобы она показала свои половые органы.
Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.
Правоохранители во время патрулирования услышали детский крик о помощи. В лесопосадке они заметили ребенка и взрослого мужчину. Увидев копов, мужчина бросился бежать.
12-летняя девочка рассказала правоохранителям, что она шла к маме на автостанцию. По дороге ее остановил неизвестный, который предложил ей показать свои половые органы за деньги. Когда ребенок отказалась, нападающий угрожал ее убить. Тогда девочка закричала и это услышали правоохранители.
Полицейские задержали мужчину. Ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Нападающему грозит до 8 лет лишения свободы.
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Кроме того, столичные правоохранители задержали мужчину, который, угрожая произвести взрыв, пытался вынести из пункта обмена валют в Подольском районе крупную сумму. В результате проделанной работы злоумышленник был задержан, правоохранители открыли против него уголовное дело.
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