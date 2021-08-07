В Харькове на проспекте Московский 36-летний мужчина напал на 12-летнюю девочку. Он, угрожая ребенку убийством, требовал, чтобы она показала свои половые органы.

Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.

Правоохранители во время патрулирования услышали детский крик о помощи. В лесопосадке они заметили ребенка и взрослого мужчину. Увидев копов, мужчина бросился бежать.

12-летняя девочка рассказала правоохранителям, что она шла к маме на автостанцию. По дороге ее остановил неизвестный, который предложил ей показать свои половые органы за деньги. Когда ребенок отказалась, нападающий угрожал ее убить. Тогда девочка закричала и это услышали правоохранители.

Читайте также Напал и сорвал цепочку: в Харькове арестовали опасного грабителя

Полицейские задержали мужчину. Ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Нападающему грозит до 8 лет лишения свободы.

Читайте также, под Киевом, в селе Крюковщина, был найден изрезанный таксист, у мужчины были два ножевых ранения в шею и одно - в голову. Неизвестный пытался проломить ему голову камнем, на место инцидента выезжали следователи, сейчас они устанавливают все детали трагедии.

Кроме того, столичные правоохранители задержали мужчину, который, угрожая произвести взрыв, пытался вынести из пункта обмена валют в Подольском районе крупную сумму. В результате проделанной работы злоумышленник был задержан, правоохранители открыли против него уголовное дело.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.