В Московском районе города Харькова мужчина совершил разбойное нападение на женщину и сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестиком. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Происшествие случилось в подъезде одного из жилых домов. Потерпевшая открыла дверь входную дверь квартиры из-за шума в парадном. На пороге ее жилища уже стоял преступник.

Потерпевшая проснулась от странного шума в подъезде. Она открыла входную дверь, чтобы проверить происхождение шума. У дверей женщина увидела незнакомого мужчину. Он ударил ее в лицо, после чего сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком и побежал в неизвестном направлении.

Отмечается, что сотрудники полиции нашли злоумышленника во время выезда на другой вызов. В ходе обыска у задержанного был обнаружен крестик с цепочкой. В настоящее время правоохранители проводят следственные действия.

Читайте также, под Киевом, в селе Крюковщина, был найден изрезанный таксист, у мужчины были два ножевых ранения в шею и одно - в голову. Неизвестный пытался проломить ему голову камнем, на место инцидента выезжали следователи, сейчас они устанавливают все детали трагедии.

Кроме того, столичные правоохранители задержали мужчину, который, угрожая произвести взрыв, пытался вынести из пункта обмена валют в Подольском районе крупную сумму. В результате проделанной работы злоумышленник был задержан, правоохранители открыли против него уголовное дело.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.