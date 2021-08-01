Проломили голову и пытались зарезать: под Киевом напали на таксиста [ Редактировать ]
В ночь на воскресенье, 1 августа, под Киевом, в селе Крюковщина, был найден изрезанный таксист. Об этом сообщают журналисты "Киев оперативный" в Telegram-канале.
У мужчины были два ножевых ранения в шею и одно - в голову. Неизвестный пытался проломить ему голову камнем.
Мужчине сразу оказали первую медицинскую помощь и передали медикам "скорой". Но, к сожалению, шансов выжить у таксиста не много.
Кроме того, у него открытая черепно-мозговая травма. На место инцидента выезжали следователи, сейчас они устанавливают все детали трагедии.
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