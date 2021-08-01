В ночь на воскресенье, 1 августа, под Киевом, в селе Крюковщина, был найден изрезанный таксист. Об этом сообщают журналисты "Киев оперативный" в Telegram-канале.

У мужчины были два ножевых ранения в шею и одно - в голову. Неизвестный пытался проломить ему голову камнем.

Мужчине сразу оказали первую медицинскую помощь и передали медикам "скорой". Но, к сожалению, шансов выжить у таксиста не много.

Кроме того, у него открытая черепно-мозговая травма. На место инцидента выезжали следователи, сейчас они устанавливают все детали трагедии.

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