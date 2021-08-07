Врятувати "Слов'янський курорт" закликають співробітники реабілітаційного центру на Донеччині. Здравниця відома солоними озерами і цілющими грязями. Сюди приїжджали до 13 тисяч людей на рік - лікували хвороби серця й опорно-рухового апарату.

До установи раніше входили три санаторії - два з них зруйнували під час бойових дій. Третій - у занепаді. Заклад заборгував комунальникам і працівникам понад 50 мільйонів гривень. Курорт нині належить приватному товариству "Укрпрофздравниця". Співробітники вимагають передати його в управління держави. На їхню думку, це дозволить зокрема здешевити путівки, адже нині один день в санаторії коштує тисячу гривень. А такі витрати люди, котрі потребують лікування, дозволити собі не можуть.