У Кривому Розі містянин підірвався на гранаті. Спершу він зателефонував у поліцію і повідомив, що планує скоїти самогубство. Оперативники знайшли додзвонювача біля під'їзду з РГД-5 у руках. І вмовили його віддати боєприпас.

Та одразу потому чолов'яга дістав з кишені ще одну гранату й висмикнув чеку. Троє силовиків зазнали осколкових поранень. Сам підривник теж у лікарні, у вкрай важкому стані. Згодом у його квартирі знайшли ще два боєприпаси.