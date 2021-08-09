Кілька десятків білорусів зібралися на площі Ринок у Львові

Сьогодні виповнився рік від початку протестів у Білорусі. Десятки вбитих і закатованих, приблизно тисяча політв'язнів. Загалом понад 40 тисяч репресованих. Такі цифри називають учасники акції у Львові. На площі Ринок зібралися білоруси, які були змушені залишити батьківщину. З ними спілкувалася Христина Гашенко.

Акції протесту в Білорусі розпочались 9 серпня, після оголошення результатів виборів. За офіційними даними, перемогу здобув чинний на той час президент Лукашенко.

Люди почали виходити на вулиці міст. Проти мирних мітингарів кинули поліцію. Правоохоронці застосовували кийки, світошумові гранати та гумові кулі. З'явились перші жертви. Сотні затриманих. Ще стільки ж зниклих безвісти.

Проти учасників мирних акцій правоохоронці порушили кримінальні провадження. Затриманих звинувачували в порушенні громадського порядку. Прокуратура вимагала максимальних термінів ув'язнення. За ґратами опинилися понад тисяча політв'язнів. А більше ніж сто тисяч білорусів змушені були шукати прихистку в Україні та інших державах.

Кілька десятків білорусів зібралися на площі Ринок у Львові. У руках плакати із національною символікою. Тут можна вільно висловити свою позицію.

Анастасія, учасниця акції:

Поддержать тут собственный народ. Из-за того, собственно, здесь на митинге, высказать свое мнение, что хотелось бы свободной страны, свободных выборов. Именно справедливых.

Олексій Францкевич, учасник акції, керівник Білоруського кризового центру в Львові:

Здесь люди собрались с национальной символикой, а в скором, совсем скоро, прокуратура Беларуси хотят ввести о признании национальной символики экстремистской символикой, а вот это высказывание "Жыве Беларусь" экстремистским высказыванием, за что люди будут идти и сидеть в тюрьме.

Білоруси принесли портрети тих, хто став жертвою режиму Лукашенка. Загалом експерти ООН офіційно зафіксували майже пів тисячі фактів катувань та жорстокого поводження із учасниками протестів.

Надія Розбицька, учасниця акції:

Це Олександр Віхоло. Його напевно били в міліції, йому стало погано, його завезли до психіатричної лікарні, а що в психіатричній лікарні може зробити з людиною в комі і ясно що його не врятували і досі немає засуду цих дій.

Білоруси й далі виїжджають з країни. Політичного притулку в Україні просить Віталій Макаренко.

Віталій Макаренко, політичний утікач із Білорусі, учасник акції:

Я став фігурантом справи про державний переворот і на замах на Лукашенка і тому я був вимушений покинути Білорусь і приїхати до України. Це суто провокація КГБ і ФСБ, яка немає під собою ніякого реального підгрунтя.

Тепер у Білорусі навіть вийти з дому - чималий подвиг, особливо для тих, хто бодай раз висловив своє невдоволення режимом, кажуть учасники акції.

Анна, учасниця акції:

Не понятно, откуда люди берут силы дальше там находиться физически. Потому что тебе вообще страшно, везде. Если тебе было страшно на улице, то тебе страшно дома, тебе страшно в магазине, тебе страшно пройтись.

Білоруси переконані - політика репресій триватиме й надалі. А це означає - ще тисячам людей доведеться залишити свою країну.