Президент Беларуси Александр Лукашенко на большой пресс-конференции по случаю годовщины выборов главы государства ответил на множество вопросов украинских журналистов о нынешнем состоянии белорусско-украинских отношений.

Глава Республики констатировал, что белорусско-украинские политические отношения сейчас находятся в самой низкой точке и омрачены "разного рода фейками и гадостью".

Политические отношения на очень низком уровне, и красная черта перейдена тогда, когда Евросоюз еще не прекратил авиасообщение с нами, а Украина это сделала. За что? Неужели до такой мерзости можно дойти, чтобы, извините меня, "похерить" все, что было до сих пор, все то, что мы делали и сделали для Украины?

В качестве примера он привел историю с руководителем "Белорусского дома в Украине" Виталием Шишовым, найденным повешенным в Киеве, и звучащие обвинения якобы в причастности Беларуси к этому.

Кто он такой для меня и для Беларуси вообще? Ладно я, Президент, мог бы его не знать, но я уверен, что в этом зале только три-четыре человека его и знали. Он для нас был просто никто. Какой безумец в Беларуси возьмет и пойдет его там повесит, кроме как если разборки какие-то? Ну зачем? Элементарно: повесили одного, завтра будет такой же другой. Зачем в Украине раздувать все это?.. Он находился в Украине и его поддерживали спецслужбы Украины. Вы же знаете, чем они занимались. Он был на вашей территории. Он повесился или его повесили на вашей территории. Вы, пожалуйста, занимайтесь и дайте нам ответ: кто, как повесил гражданина Беларуси?

Лукашенко пока не намерен пытаться идти на контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским и даже пытаться с ним созвониться.

Звонок (Зеленскому - ред.) уместен тогда, когда ты чувствуешь, что время созрело и будет результат. А просто ради того, чтобы вы меня покритиковали и об меня ноги вытерли, и Путин бы меня не понял – это очень тонкая работа. Ну я позвоню ему и что? Вот я ему сегодня позвоню, и он мне не ответит, а знаете почему? Потому что американцы не поймут, что он со мной разговаривал. Поэтому я ему вот никак не позвоню прямо сегодня. Я могу позвонить, я много раз передавал месседжи от президента России, если я буду видеть, что там есть настрой.

Лукашенко считает, что закрытием своего воздушного пространства для белорусских самолетов Украина сделала хуже только себе.

Вы закрыли авиасообщение в Одессу - кому вы хуже сделали? Наши переориентировались на Краснодарский край, летают в Турцию - "Белавиа" делает немного дугу. Турцию мы не закрывали, а могли бы вообще не принимать самолеты через Украину. Но они летают. Как вы мне предлагаете доставлять людей на отдых? У нас другого пути нет - только через Россию. Польша нам тоже запретила. Поэтому не надо мне сейчас ставить условия. Вы сделали все и проложили мне маршрут в Крым.

Александр Лукашенко отметил, что всегда поддерживал Украину и украинские власти и даже понимает, почему они в угоду Западу предпринимают недружественные шаги по отношению к Беларуси. И подчеркнул, что меньше всего Украине стоит бояться белорусов.

Ладно, побежал за Западом (Президент Украины Владимир Зеленский. - ред.), плюнул на все, но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда? Ведь оружие идет в основном с Украины. Сейчас мы, конечно, закрыли намертво эту границу. Зачем вы это творите, ведь народы - это же соседи, это же родные люди?.. Меньше всего, кого вы должны бояться - это белорусов. Мы никогда не сделаем пакость по отношению к Украине, если вы первыми не ступите с оружием на нашу землю. Украинцы - трудолюбивые, красивые люди. Мы готовы с вами разговаривать, мы готовы с вами договариваться.

Лукашенко отметил, что Беларусь не собирается вводить санкции в отношении Украины. И заявил, что если бы было такое желание, то совместно с Россией можно было бы "поставить на колени" в течение суток. В частности, прекратить поставки горюче-смазочных материалов.

И завтра на вилах бы повыносили и Зеленского, и всех остальных. Потому что 35% - мы, 35-40% - Россия поставляет топлива в Украину.

"Но вы так ведете себя, извините меня, несколько подленько", - добавил Лукашенко, отмечая, что украинская сторона прибегает к покупке белорусской электроэнергии или топлива, когда ей нужно, но при этом критикует наше государство.

Мы не будем стрелять себе этим самым в ногу, потому что это и для нас будет болезненно. Порядка $6 млрд товарооборот - приличный. И для вас выгодно, и для нас. Но вы ведете себя порой очень нехорошо.

Александр Лукашенко предостерегает Украину от возможной попытки силой решить вопрос на Донбассе.

Если вы посмеете это сделать при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне. Если вы опять с Россией в Донбассе столкнетесь, я буду между вами. Это давно занятая мною позиция. Даже если это будет угрожать моей жизни. Но я уверен, что ни первый, ни второй вариант не реален. Его не будет. Потому что разумных голов в Украине достаточно. Какая бы у вас в Украине ни была армия, любая ваша попытка силой решить вопрос закончится трагедией для Украины.

Напомним, что в четверг, 5 августа, в ходе совещания по вопросам ситуации на границе президент Беларуси Александр Лукашенко поручил силовикам закрыть "каждый метр" границы.