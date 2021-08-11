Влада Єгипту запровадить мінімальні ціни на готелі. Від 1 листопада розміщення в п'ятизірковому закладі коштуватиме щонайменше 40 доларів за людину, в чотиризірковому - 28 доларів. Так у країні боротимуться з нелегальною конкуренцією між готельєрами, які знижують ціни і надають туристам недостатньо хороший сервіс.

Натомість щоби підтримати туристичну галузь на тлі пандемії уряд знизив ціни на авіапальне та обслуговування літаків в аеропортах. А також планує запустити внутрішні авіарейси між популярними курортами. Квитки туди-назад на них коштуватимуть 99 доларів.