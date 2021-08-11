В Єгипті встановлять мінімальні ціни на готелі [ Редактировать ]
Влада Єгипту запровадить мінімальні ціни на готелі. Від 1 листопада розміщення в п'ятизірковому закладі коштуватиме щонайменше 40 доларів за людину, в чотиризірковому - 28 доларів. Так у країні боротимуться з нелегальною конкуренцією між готельєрами, які знижують ціни і надають туристам недостатньо хороший сервіс.
Натомість щоби підтримати туристичну галузь на тлі пандемії уряд знизив ціни на авіапальне та обслуговування літаків в аеропортах. А також планує запустити внутрішні авіарейси між популярними курортами. Квитки туди-назад на них коштуватимуть 99 доларів.
по теме
Від палючого сонця навіть на самому півдні Кіпру є порятунок. Що вище в гори, то кристалевішим стає повітря. А морський курорт змінює подобу
"Звичайний" квиток коштуватиме 450 тисяч доларів. Для польотів компанією родичів та друзів пропонують знижки
Зв'язатися з нашими туристами в Туреччині сьогодні виявилося справжнім квестом. Оскільки інтернет у країні сьогодні працює досить погано. Зв'язок перевантажений
Прилетів чи відлітаєш - вакцинуйся! Відтепер у аеропорту "Київ" укол проти COVID-19 можна отримати просто в терміналі. Утім, черг із охочих щепитися наразі немає. Більшість туристів, які сьогодні повернулися з курортів
У місця осередків пожеж відправили два літаки Держслужби надзвичайних ситуацій України