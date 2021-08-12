Ізраїль запроваджує ковід-перепустки [ Редактировать ]
У світі напередодні зафіксували понад 700 тисяч нових заражень Ковідом. Майже 10 тисяч людей померли від ускладнень. Серед країн з найбільшим денним приростом США, Індія, Іран.
У Туреччині напередодні виявили рекордну за останні три місяці кількість інфікувань - майже 27 тисяч. Сплеск захворюваності пов'язують зі стрімким поширенням штаму "Дельта". Мутація, яку вперше виявили в Індії, зафіксована у 142 країнах світу.
В Ізраїлі наступного тижня запроваджують перепустки з інформацією про щеплення, одужання, або негативний тест на Ковід. Також у країні обмежать масові заходи й кількість відвідувачів у крамницях.
по теме
Найбільше нових хворих у Києві, на Харківщині, Одещині і Донеччині. За весь час, на Ковід перехворіли понад два мільйони 260 тисяч українців. Вакциновано - майже 4,5 мільйони
Симптоми нового штаму Дельта істотно відрізняються від традиційних скарг хворих на Ковід.
У світі напередодні зафіксували понад 700 тисяч нових заражень Ковідом. Майже 10 тисяч людей померли від ускладнень. Серед країн з найбільшим денним приростом США, Індія, Іран
Вирішити проблему доступу до вакцини проти Ковіду до вересня. Із таким закликом до президентів, лідерів та очільників світових корпорацій звернувся представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Брюс Ейлвард
Щеплення за минулу добу отримали щонайменше сто сімдесят тисяч людей. Загалом від початку кампанії вакцинувалися майже чотири з половиною мільйони