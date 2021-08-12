В воскресенье, 1 августа, в центре Киеве возле ночного клуба "Лифт" жестоко избили танцора Евгения Гончаренко из балета певицы Нади Дорофеевой. Он до сих пор находится в коме. Украинский блогер и подруга Дорофеевой Сабина Мусина рассказала на своей странице в Instagram, в каком состоянии сейчас находится парень.

Так, она сообщила, что у него на голове открытая рана из-за которой в палату никого не пускают.

Парня до сих пор не видела его мать. В стерильную палату, где находится Евгений, не пускают никого кроме медперсонала, чтобы не занести инфекцию из-за огромной открытой раны на голове размером 10 на 10 сантиметров.

Также он рассказала, что сейчас врачи уменьшили количество седативных препаратов и начали делать лечебную физкультуру. Таким образом давление танцора начало выравниваться.

Мама парня верит в то, что все будет хорошо, отмечая огромную поддержку окружающих.

Это очень хорошие новости! Все будет хорошо! Сейчас я окружена невероятной любовью. Особенно от друзей Евгения. Они потрясающие.

Напомним, что со службы в Управлении государственной охраны уволили военного, подозреваемого в избиении танцора из коллектива украинской исполнительницы Нади Дорофеевой. Ранее мужчина был задержан.

Смотрите также видео с места происшествия, на котором видно, как избили парня.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.