Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал резкие заявления главы МИД России Сергея Лаврова о Крымской платформе нервной реакцией.

Об этом Кулеба заявил на брифинге.

Читайте также В России отреагировали на заявление Лукашенко о статусе Крыма

Глава МИД также отметил, что Лавров вчера незаконно посетил оккупированный Крым.

"Там он сделал ряд заявлений о Крымской платформе, назвал ее "шабашем". Я не буду скрывать, доволен этой нервной реакцией. Как говорил Магатма Ганди, сначала они вас игнорируют, потом над вами смеются, потом с вами борются, и потом вы побеждаете", - сказал он.

Дмитрий Кулеба сообщил, что Россия прошла первые две стадии и находится на третьей.

"И четвертая стадия будет. Это будет стадия украинской победы и деоккупация Крыма", - добавил он.

Ранее мы писали о том, что глава Минобороны России ответил Зеленскому на слова о Крыме.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.