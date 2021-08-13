Кулеба ответил Лаврову на резкие заявления о Крымской платформе [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал резкие заявления главы МИД России Сергея Лаврова о Крымской платформе нервной реакцией.
Об этом Кулеба заявил на брифинге.
Глава МИД также отметил, что Лавров вчера незаконно посетил оккупированный Крым.
"Там он сделал ряд заявлений о Крымской платформе, назвал ее "шабашем". Я не буду скрывать, доволен этой нервной реакцией. Как говорил Магатма Ганди, сначала они вас игнорируют, потом над вами смеются, потом с вами борются, и потом вы побеждаете", - сказал он.
Дмитрий Кулеба сообщил, что Россия прошла первые две стадии и находится на третьей.
"И четвертая стадия будет. Это будет стадия украинской победы и деоккупация Крыма", - добавил он.
Ранее мы писали о том, что глава Минобороны России ответил Зеленскому на слова о Крыме.
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