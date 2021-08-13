По состоянию на пятницу, 13 августа, к участию в Крымской платформе присоединились еще пять стран. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

До этого он сообщил о 40 участниках первого саммита, а позже сообщил о присоединении еще двух.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Крымская платформа должна объединить все демократические страны мира. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал резкие заявления главы МИД России Сергея Лаврова о Крымской платформе нервной реакцией.

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